Мэр Корсуня извинился за "братоубийственную войну" на Донбассе

На похоронах погибшего бойца мэр оконфузился / Фото: Цензор.нет

Мэр города Корсунь-Шевченковский в Черкасской области Александр Гайдай во время траурной речи на похоронах погибшего в зоне ООС военнослужащего назвал войну на Донбассе "братоубийственной", за что впоследствии был вынужден извиниться.

"Корсунь-Шевченковский городской голова Александр Гайдай по требованию воинов-побратимов погибшего, ветеранов ООС, общественности города публично извинился за сказанные на похоронах комвзвода Александра Бардалыма слова о братоубийственной войне. Он созвал актив города в субботу 3 августа, и сделал публичное заявление. Сейчас идет обсуждение", - сообщила в Facebook директор городского коммунального предприятия Галина Добровольская-Погребная, опубликовав видео.

В обращении мэр города прочем заготовленное заранее обращение с извинениями.

"Некорректно высказался и, ни в коем случае, не хотел никого оскорбить. Просто был на таких эмоциях, может, и перегрелся на солнце действительно. Ну действительно, такие случаи, такие условия, которые предшествовали этому, они вызвали какое-то напряжение", — сказал Гайдай.

Как известно, инцидент с высказыванием мэра о "братоубийственной войне" 21 июля во время похорон воина ВСУ Александра Бардалыма. На следующий день ветераны АТО пришли на прием к градоначальнику, однако на прием к нему попасть не смогли.

Позже Гайдай обнародовал видеообращение и заявил, что слова были произнесены случайно. Он заверил, что хотел сказать о гибридной войне, которая не нужна ни российской, ни украинской стороне. Публичные извинения мэр Корсуня принес 3 августа, через две недели после инцидента.

Корсунь-Шевченківський міський голова Олександр Гайдай на вимогу вояків-побратимів загиблого, ветеранів ООС, громадськості міста публічно вибачився за сказані на похороні комвзводу Олександра Бардалима слова про братовбивчу війну. Він скликав актив міста у суботу 3 серпня, та зробив публічну заяву. Зараз триває обговорення. Опубликовано Галина Добровольська Погрібна Суббота, 3 августа 2019 г.

Напомним, мэр Северодонецка Валентин Казаков был признан судом виновным в нарушении антикоррупционного законодательства и оштрафован из-за выплаты себе громадных премий.