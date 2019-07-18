"Срочно сделайте": Зеленский поставил три задачи мэру Запорожья

18 июля 2019, 21:30

Владимиру Зеленскому рассказали о наиболее актуальных проблемах областного центра.

Зеленский
Владимир Зеленский посетил Запорожье / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил мэру Запорожья Владимиру Буряку до 15 октября урегулировать самые насущные проблемы в городе, которые беспокоят местных жителей.

Во время рабочей поездки в Запорожскую область Зеленский пообщался с общественным активистом Русланом Ханумаком, который рассказал о наиболее актуальных проблемах областного центра.

Ханумак зачитал обращения жителей Запорожья, в которых, в частности, речь идет о проблеме торговли наркотиками, а также нелегальных ломбардах и игорных заведениях.

"Торговлю наркотиками надо прекратить совсем. Об игровых автоматах и ломбардах мы готовим большой законопроект", - отметил президент, обращаясь к мэру и начальнику управления полиции.

Зеленский призвал мэра Запорожья Буряка обратить внимание на необходимость решения экологических проблем города.

Читайте такжеКак окружение президента толкает его на должностные преступления"Я Вас очень прошу обратиться ко всем предприятиям, чтобы они поняли, что экосистема и экологическая ситуация в таких городах очень сложная", - подчеркнул он.

Со своей стороны заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук обратился к городским властям с просьбой допустить специалистов для проведения плановой проверки на Запорожсталь, которая должна состояться осенью.

Отдельное внимание было уделено проблеме амброзии, провоцирующей аллергические заболевания у жителей Запорожья. Буряк рассказал о программе борьбы с этим растением.

Еще одной проблемой является обновление подвижного состава городского транспорта и его оснащение кондиционерами. Президент поинтересовался, сколько средств нужно городу на закупку современного транспорта. Городской голова отметил, что в ближайшее время будет реализована соответствующая программа.

"Срочно это сделайте", - сказал Зеленский.

Глава государства поставил задачу до 15 октября показать первые результаты в решении указанных проблем.

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"15 октября мы приедем и проверим три вопроса: кондиционеры в троллейбусах, борьба с наркотиками и вопросы амброзии", - резюмировал президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что ремонт автомобильного переезда через плотину Днепровской ГЭС в Запорожье должен быть завершен до 15 октября.

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