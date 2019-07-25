На Луганщине мэр города навыписывал себе премий на сотни тысяч: детали суда

Валентин Казаков / lisichansk.com.ua

Градоначальник Северодонецка Валентин Казаков был признан судом виновным в нарушении антикоррупционного законодательства и оштрафован из-за выплаты себе громадных премий.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы украинской Генпрокуратуры. Теперь Казаков обязан уплатить государству штраф в размере 3,4 тысячи гривен.

Следствие установило, что мэр нарушил законодательство Украины, когда подписал распоряжение, которое приостановило действие решения Северодонецкого горсовета. Тем самым Казаков вернул себе полномочия по назначению премий и материальной помощи.

Далее, с период с января по сентябрь 2018-го, чиновник выписал себе более 155 тысяч гривен премии и 21 тысяч гривен материальной помощи". Уже известно, что Казакова не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу.

Напомним, ранее в Киевской области суд оправдал мужчину, назвавшего мэра "гандоном". До этого полицейские прихватили мэра города на Киевщине за подкуп избирателей.