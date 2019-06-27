Полиция прихватила мэра города на Киевщине за подкуп избирателей

Подкуп избирателей / NewsOne

Градоначальника Василькова (Киевщина) Владимира Сабадаша в судебном порядке отстранили от поста за подкуп избирателей.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Нацполиции.

По словам замначальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, в апреле нынешнего года правоохранители открыли уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом городской бюджетной программы Забота, где людям раздавали по 1000 гривен.

"Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на этих выборах", − заявил он.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. В частности, Сабадашу запрещено покидать пределы Василькова. Кроме того, он обязан уведомлять следователя, прокурора либо судью об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству.

Напомним, ранее эксперт рассказала о махинациях и шулерстве на выборах в Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков предложил ужесточить наказание за подкуп избирателей.