Полиция прихватила мэра города на Киевщине за подкуп избирателей

27 июня 2019, 10:22

Новый виток предвыборной коррупции в Украине.

Подкуп
Подкуп избирателей / NewsOne

Градоначальника Василькова (Киевщина) Владимира Сабадаша в судебном порядке отстранили от поста за подкуп избирателей.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале Нацполиции.

По словам замначальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе, в апреле нынешнего года правоохранители открыли уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты под видом городской бюджетной программы Забота, где людям раздавали по 1000 гривен.

"Печерский районный суд города Киева принял решение об отстранении мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на этих выборах", − заявил он.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. В частности, Сабадашу запрещено покидать пределы Василькова. Кроме того, он обязан уведомлять следователя, прокурора либо судью об изменении места жительства и воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному производству.

Напомним, ранее эксперт рассказала о махинациях и шулерстве на выборах в Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков предложил ужесточить наказание за подкуп избирателей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
суд выборы полиция мэр Василькова Сабадаш подкуп избирателей
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

10:22
Полиция прихватила мэра города на Киевщине за подкуп избирателей
10:15
Елена Кравец озвучила планы на политику Видео
10:11
Главные новости 27 июня: крушение самолета в России и назревающий удар США по Северному потоку-2 Фото Видео
09:59
"Вот это сисьтерс": У Гросу грудь выпала из мокрого платья Фото
09:52
Почему Франция и Германия слили Украину мнение
09:25
На Полтавщине рухнул дельтаплан, есть жертвы: опубликованы фото Видео
09:00
Синоптики предупредили, когда и где в Украине сегодня будут грозы Видео
08:46
Возвращение России в ПАСЕ: в чем выиграла Украина мнение
08:35
Замкомандующего ООС разъяснил ситуацию с разведением сил у Станицы Видео
08:30
Макс Райт умер: причины смерти актера из сериала Альф
08:04
Яскраві та патріотичні вітання й листівки з Днем Конституції України Фото
07:55
Гарантии Украине по транзиту газа: в США сделали важный шаг к введению санкций против Северного потока-2 Видео
07:38
Юрій Думанський: Не варто чекати, поки розвалиться Росія – краще почати будувати щось в Україні
07:25
"Неудачная посадка": в России случилось смертельное ЧП с пассажирским самолетом Фото Видео
07:15
Бандера и Шухевич нерушимы: кто стоит за скандалом об отмене названий проспектов
06:57
Лицемеров никто не любит, или Почему Украина заслужила предательство Европы мнение
06:33
Ищите женщину: астролог рассказал, почему погиб Тымчук
06:02
Будет трусить и бить по голове: последняя магнитная буря 2019 растянется на несколько дней Видео
05:40
На заметку худеющим: ученые выяснили неожиданную пользу кофе
05:06
Эксперт рассказал, как Северный поток-2 поможет решить проблему украинской ГТС
04:22
"Жаль, что силикон": Слава из НеАнгелов сверкнула мокрой попой
03:49
Психолог назвала единственное условие для хранения верности Видео
03:10
Эксперт рассказала, в какое время суток лучше всего заниматься сексом
02:09
Доктор Комаровский раскрыл главный симптом отравления наркотиками
01:15
Секс-игрушки своими руками: как легко и просто устроить интим дома
00:28
Ульяна Супрун рассказала о вреде добавленного сахара в сладких напитках и йогуртах
26 июня, среда
23:36
В ЦИК рассказали, сколько кандидатов в нардепы получили от ворот поворот
23:19
"Теперь России решать": Волкер прореагировал на разведение военных сил на Луганщине
23:03
Порнозвезда с мариупольскими корнями завела фанатов откровенными фото Фото
22:32
"Будешь в Гааге, подонок": Нардеп Гончаренко в ПАСЕ отчеканил на все корки российского делегата Видео
22:23
"В боксе много дерьма": известный боксер недоволен, что Усику дали шанс стать чемпионом
21:47
Известный футболист выдворен из сборной за сексуальные домогательства
21:39
В НАТО рассказали, как отобьются от России после разрыва ракетного договора
21:32
Итальянский клуб подпишет украинского футболиста
21:13
Участница Голос країни Татьяна Амирова представила сингл Не спеши
20:58
В МИД РФ решили поучить Киев, как надо добиваться освобождения пленных моряков
20:19
Освобождение украинских моряков: Россия отписала Украине ноту с "лазейками" для Киева
20:09
Транзит газа: эксперт разложил по полочкам, на что может рассчитывать Украина
20:03
В ГБР рассказали, фигурантом скольких уголовных дел стал Порошенко
19:14
Россию вернули в ПАСЕ без санкций, но с 5 требованиями: чего хочет ЕС Видео
19:00
Вятрович предупредил об опасности отмены названий проспектов Бандеры и Шухевича
18:35
Жена Луценко пришла на благотворительный вечер в платье за 50 тысяч гривен
18:30
Слуга народа заставит глотать пыль остальные партии на выборах в Раду - соцопрос
18:29
Буффон согласился стать запасным в Ювентусе
18:09
Стало известно, когда встретятся Трамп и Путин, на повестке дня - Украина
18:05
Оппоблок стал первым номером в бюллетене на выборах в Раду
18:01
В российском парламенте радостно подмахнули закон Путина о разрыве ракетного договора
17:58
Премьеру Гройсману доверяет каждый пятый украинец - опрос
17:55
Яценюк призвал Раду срочно собраться из-за возвращения России в ПАСЕ
17:31
Atlas Weekend-2019: все хедлайнеры фестиваля и даты выступлений
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять