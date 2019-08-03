В Карпатах ищут 14-летнюю девочку: ребенок вышел на связь

В Карпатах заблудилась несовершеннолетняя во время сбора ягод / balto-slavica.com

В Верховинском районе Ивано-Франковской области в районе долины Щавул двое суток продолжались поиски девочки 2005 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МВД, 3 августа около 14.00 девочка вышла на связь с родными по телефону и сообщила, что находится вблизи поселка Шибене Верховинского района Ивано-Франковской области.

Утоняется, что в Службу спасения позвонили родственники школьницы и сообщили, что она пропала во время сбора ягод. Девочка с группой из семи человек отправилась в горную местность. Участники мероприятия разошлись в разные стороны, но договорились встретиться в условленном месте, однако подростка так и не дождались.

Сначала близкие и друзья искали девочку своими силами, но после того, как она не появилась на ночь, решили отвратиться в ГСЧС. Ребенка начали искать 12 спасателей Мукачевского отряда на трех единицах техники.

После того, как девочка самостоятельно вышла на связь, спасатели сообщили, что ее здоровье находится в удовлетворительном состоянии и подросток вне опасности.

Напомним, 22-летний Николай Тарасов, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши из Ивановки Одесской области, уже давно выбирал себе несовершеннолетнюю жертву. Стали известны подробности резонансного убийства.