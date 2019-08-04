На Харьковщине легковушка влетела под фуру, три жертвы

На Харьковщине столкнулись фура и легковушка, есть жертвы / hk.npu.gov.ua

В субботу вечером, 3 августа, в городе Люботин Харьковской области столкнулись фура Renault и легковой автомобиль - ВАЗ 2112, погибли три человека.

ДТП произошло около 17:00, погибли водитель и пассажиры легковушки, а водитель грузовика - пострадал, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

Также в полиции показали фото с места смертельной аварии. На снимках видно, что легковушка влетела под прицеп фуры.

В ведомстве уточнили, что жертвами аварии стали 56-летний водитель ВАЗа и два пассажира - женщина и мужчина.

На Харьковщине столкнулись фура и легковушка, есть жертвы / hk.npu.gov.ua

Напомним, 1 августа в Днепре легковое авто влетело в маршрутное такси, маршрутка перевернулась. В результате ДТП госпитализированы более 10 человек. По предварительным сведениям, за легковушкой гнались полицейские.