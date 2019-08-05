Пресс-служба Зе-команды опозорилась, "поменяв пол" премьеру Индии

Нарендра Моди / REUTERS

Пресс-служба Зе-команды опозорилась, назвав премьер-министра Индии женщиной. Пост появился на странице в соцсети Facebook 1 августа.

"Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди. Поздравил ее с победой на парламентских выборах и переизбранием на должность Премьер-министра Индии", - говорилось в сообщении.

Таким образом, в пресс-службе перепутали пол индийского политика.

Позже пост исправили, вернув индийскому премьеру его "мужское достоинство".

Напомним, ранее в сообщении на сайте президента столицей Канады назвали Торонто вместо Оттавы. В ответ вице-спикер парламента восьмого созыва Ирина Геращенко на своей странице в Facebook начала перечислять столицы других стран, но при этом столицей Нидерландов назвала Гаагу вместо Амстердама.

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