"Доступного" алкоголя больше не будет: Супрун пошла "войной" против боярышника

Боярышник стал популярной и дешевой заменой алкоголю / sputnik.by

Производители лечебных настоек, в частности настойки боярышника, будут обязаны платить акциз на спирт. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство здравоохранения Украины.

"Существует досадная практика использовать спиртосодержащие настойки вместо алкоголя. Сейчас их можно приобрести в аптеке, и они значительно дешевле, чем алкогольные напитки", - пишет и.о. руководителя МОЗ Ульяна Супрун в Facebook.

По ее словам, это связано с тем, что в отличие от производителей алкогольных напитков производители лечебных настоек не платят акциз.

Одной из самых популярных спиртосодержащих настоек, которой пытаются заменять алкогольные напитки, является настойка боярышника. Купить этот препарат можно в любой аптеке без рецепта. 100 мл настойки (вспомогательное вещество этанол 70%) стоит около 10 гривен.

"Чтобы прекратить использование лекарств как доступного "алкоголя", МОЗ Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз. А лекарства останутся лекарствами", - заявила Супрун.

Читайте также"Боярышник вырос": Захарова попала в конфуз из-за взращивания кустаОна добавила, что исследования биологически активных соединений плодов боярышника преимущественно свидетельствуют о пользе экстрактов этого растения для сердечно-сосудистой системы.

"Если у вас на приусадебном участке растет боярышник, делайте из его цветов, листьев и плодов чаи или готовьте желе, или фруктовый уксус из плодов", - подытожила Супрун.

Напомним, диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко посоветовала украинцам, как пить алкоголь, чтобы не навредить здоровью.