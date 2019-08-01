Диетолог объяснила, как правильно употреблять алкоголь

В течение недели можно позволить себе 6 пинт пива или шесть бокалов вина / 1zoom.ru

Диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко посоветовала украинцам, как пить алкоголь, чтобы не навредить здоровью. На самом деле все очень просто - можно употреблять не более 14 единиц в неделю и распределять их на протяжении семи дней.

"Что же такое эта единица и сколько их в бокале вина? Одна единица - 10 мл чистого алкоголя. Это хороший способ определить, насколько крепок ваш напиток и сколько можно его пить, исходя из этой теории", - пишет диетолог в Instagram.

Для того, чтобы высчитать, сколько единиц содержится в любом алкогольном напитке, нужно умножить общий объем напитка (в мл) на его ABV* (показатель количества чистого алкоголя в процентах от общего объема жидкости в напитке) и разделить результат на 1000.

Instagram usenochka

При этом не стоит употреблять всю недельную норму за один присест – ее стоит равномерно распределить не менее чем на 3 дня.

Таким образом, в течение недели можно позволить себе шесть пинт пива (одна пинта – это 473 мл), шесть бокалов вина средней крепости по 175 мл или 14 порций виски по 25 мл каждая.

/ Instagram usenochka

Напомним, ранее ученые обьяснили, почему люди напиваются до потери сознания, а также выяснили, как отказ от алкоголя влияет на уровень счастья.