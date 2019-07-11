Эксперты рассказали, как отказ от алкоголя влияет на уровень счастья

Трезвый образ жизни положительно сказывается на состоянии организма.
Ученые рассказали, как отказ от употребления алкогольных напитков влияет на повышение настроение человека и ощущение счастья.
Как оказалось, те, кто придерживаются трезвого образа жизни, чувствуют себя более счастливыми, передает MedikForum.
Отказ от алкоголя влечет за собой положительные изменения в организме человека:
1. Повышается качество сна
Употребление алкогольных напитков нарушает циркадные ритмы и негативно влияет на так называемый быстрый сон, во время которого мы видим сновидения. А именно этот сон важен для избавления от усталости для восстановления функций мозга.
2. Сияющая кожа
Алкоголь может приводить к обезвоживанию, из-за чего клетки кожи теряют свою влагу. Эксперты советуют отказаться от спиртных напитков, и качество кожи повысится.
3. Общительность
Если для нормального общения с разными людьми, вам обязательно требуется спиртное, то полный отказ от него принесет больше пользы, чем вреда. Он улучшит степень общительности с вашими знакомыми и позволит повысить уверенность в себе.
4. Спортивные показатели
Алкоголь негативно влияет на уровень увлажнения, моторные навыки и даже процесс восстановления мышц. Отказ от алкоголя позволяет добиться желаемой композиции тела и повысить объем мышечной массы.
5. Уровень энергии
Употребление алкоголя влияет на запасы витамина В в организме. Этот витамин важен для сохранения показателей энергии, отказ от спиртных напитков повышает уровень витамина B, из-за чего мы становимся более энергичными.
Ранее украинцев предупредили о росте цен на алкоголь.