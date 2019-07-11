Эксперты рассказали, как отказ от алкоголя влияет на уровень счастья

Отказ от алкоголя положительно влияет на настроение человека и ощущение счастья / vokrugsveta.ua

Ученые рассказали, как отказ от употребления алкогольных напитков влияет на повышение настроение человека и ощущение счастья.

Как оказалось, те, кто придерживаются трезвого образа жизни, чувствуют себя более счастливыми, передает MedikForum.

Отказ от алкоголя влечет за собой положительные изменения в организме человека:

1. Повышается качество сна

Употребление алкогольных напитков нарушает циркадные ритмы и негативно влияет на так называемый быстрый сон, во время которого мы видим сновидения. А именно этот сон важен для избавления от усталости для восстановления функций мозга.

2. Сияющая кожа

Алкоголь может приводить к обезвоживанию, из-за чего клетки кожи теряют свою влагу. Эксперты советуют отказаться от спиртных напитков, и качество кожи повысится.

3. Общительность

Если для нормального общения с разными людьми, вам обязательно требуется спиртное, то полный отказ от него принесет больше пользы, чем вреда. Он улучшит степень общительности с вашими знакомыми и позволит повысить уверенность в себе.

4. Спортивные показатели

Алкоголь негативно влияет на уровень увлажнения, моторные навыки и даже процесс восстановления мышц. Отказ от алкоголя позволяет добиться желаемой композиции тела и повысить объем мышечной массы.

5. Уровень энергии

Употребление алкоголя влияет на запасы витамина В в организме. Этот витамин важен для сохранения показателей энергии, отказ от спиртных напитков повышает уровень витамина B, из-за чего мы становимся более энергичными.

Ранее украинцев предупредили о росте цен на алкоголь.