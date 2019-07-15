Пьяная Волочкова сорвала съемки автобиографического фильма

Анастасия Волочкова злоупотребляла алкоголем на съемках фильма / https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed

Известный российский журналист Ирина Шихман совместно с режиссером Никитой Лойком решили снять документальный фильм об одиозной балерине Анастасии Волочковой.

Как сообщает издание Бимру, съемки оказались провальными из-за главной героини, поскольку Волочкова сорвала работу пьяными выходками.

Авторы проекта утверждают, что, когда начинали рабочий процесс, балерина была в адекватном состоянии, однако за день съемок изрядно напилась и вела себя соответственно.

Читайте также"Ущербные духом": Волочкова вызверилась на всех своих критиковЗатем, согласно сценарию, была запланирована командировка в Санкт-Петербург. Однако Волочкова прибыла на вокзал с опозданием и без паспорта. Журналист посетовала, что на поездку были потрачены немалые деньги, но главную героиню фильма это мало интересовало.

Шихман заявила, что глубоко разочаровалась в Волочковой и больше не намерена с ней в будущем сотрудничать.

"Это было печально, ужасно, и я, конечно, это все показала в этом фильме, когда его писала. Больше не хочу с этим работать никогда. Мне про этого человека все понятно", – рассказала автор.

Волочкова пристрастие к алкоголю отрицает. Но знакомые и коллеги утверждают, что балерина пристрастилась к крепким напиткам из-за кризиса в творчестве и личной жизни.

Напомним, совсем недавно выступление Волочковой отказались оплачивать из госбюджета Анапы, чем привели в ярость танцовщицу.