Курица-гриль и настойка боярышника: в Киеве у посольства РФ "помянули" Захарченко

В воскресенье, 2 сентября, в Киеве возле посольства России провели акцию, во время которой "провели в последний путь" ликвидированного в Донецка главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Хожу под посольство концлагеря как на любимую работу. Весело, с шампанским, шутками и танцами провели в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко. ССО! Мы ждем следующих!", - написал на своей странице в Facebook руководитель благотворительной организации "Международный благотворительный фонд "Надежный тыл", член Общественного Совета при Минсоцполитики Украины Дмитрий Витов.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте.

При этом стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке.

Позднее в "ДНР" рассказали, как уничтожили Захарченко.