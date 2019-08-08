"Погиб депутат": на Волыни произошла смертельная авария

В ДТП погиб депутат Виктор Ярема, узнали журналисты / vl.npu.gov.ua

В четверг утром, 8 августа, в поселке городского типа Шацк Волынской области автомобиль BMW Х5 слетел в кювет и врезался в дерево, водитель погиб.

Смертельная авария произошла сегодня около 8:00 на ул. 50 лет Победы, вероятно, водитель не справился с управление, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Волыни.

В полиции добавили, что в результате ДТП погиб 48-летний житель города Нововолынск.

Погибший - депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема, сообщает Буг. По данным издания, BMW Х5 до аварии ехал на большой скорости.

В ДТП погиб депутат Виктор Ярема, узнали журналисты / bug.org.ua

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Напомним, в начале февраля в Киеве на Южном мосту произошла авария с участием замглавы Голосеевской районной госадминистрации Юрия Ткаченко. СМИ писали, что чиновник были за рулем в нетрезвом состоянии. После ДТП Ткаченко травмировал сотрудницу патрульной полиции.