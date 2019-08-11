"Армия, язык, вера": Москаль призвал казнить автора предвыборного лозунга Порошенко

Петр Порошенко / Reuters

Политические лозунги о языке и вере раскалывают Украину, заявил экс-губернатор Закарпатья, бывший глава Луганской ОВГА Геннадий Москаль.

"Кучка "правых" собрались и начали подталкивать страну туда, куда считали нужным. Я не говорю об армии - я говорю о лозунге "язык и вера". Надо казнить того, кто выбрал такой лозунг для избирательной кампании Порошенко", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

По его мнению, этот лозунг подходит для Львова, Тернополя и Ивано-Франковска, но не для Закарпатья, востока и юга Украины.

Читайте также"Или Порошенко, или Путин": зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгом"Такие лозунги, как язык и вера, не воспринимаются большинством регионов Украины. А нужно начинать с того, что воспринимается везде: снижение цены на газ, повышение пенсий и уровня жизни людей и тому подобное. Это воспринимается в каждом уголке Украины. Но этого никто не делает", - добавил Москаль.

Напомним, во время избирательной кампании в Украине разгорелся скандал из-за рекламных бордов с изображениеим Порошенко и президента России Владимира Путина.