Под Киевом произошло смертельное ДТП: много пострадавших

Под Киевом в ДТП погибли два человека / dsns.gov.ua

В воскресенье вечером, 11 августа, возле поселка городского типа Глеваха (находится под Киевом) столкнулись легковушка и микроавтобус.

Авария произошла около 19:00, погибли два человека, а 13 - пострадали, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, тела погибших были заблокированы, их вытаскивали спасатели.

В Сети уже появилось видео с места смертельного ДТП

З‘явилося відео з місця аварії у Глевасі (там де нещодавно встановили світлофор). Як видно, зіштовхнулися #Volkswagen та маршрутка. На жаль, вже відомо, що #ДТП із летальними наслідками. pic.twitter.com/zpTMatFSmn — Киев Оперативный (@KyivOperativ) 11 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что между селами Белоцерковка и Коноплянка Полтавской области не разминулись автобус и микроавтобусом, погибли два человека. Позже СМИ узнали, что жертвой аварии стала известная балерина.