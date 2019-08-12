В оккупированном Крыму - новое масштабное ЧП: Керчь осталась без воды

Воды нет с середины ночи 12 августа / "УНИАН"

В аннексированном россиянами Крыму произошли сразу две серьезные аварии – на канализационной насосной и на водоочистной станции, в результате половина жителей города Керчь осталась без воды.

Коммунальщики говорят, что поломка произошла на водонасосной станции в поселке Бондаренково - вышел из строя старый насос. Как пишут местные СМИ, на данный момент в керченском водоканале рабочие своими силами пытаются его починить. Если им это удастся, керчане получат воду приблизительно в 18 часов в понедельник. Если же отремонтировать насос не получится, то новые водонасосные станции в Керчь будут везти из Красноперекопа и Феодосии. В этом случае воду дадут лишь во вторник, 13 августа. Пока что воду местным жителям будут привозить на водовозках - на весь город их всего лишь четыре штуки.

Напомним, в Украине сложилась критическая ситуация с централизованным водоснабжением. И если государство срочно не вмешается, то с 20 августа водоканалы начнут отключать от света за долги, в результате чего вода в кранах может появляться всего на несколько часов.