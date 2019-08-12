"Терминатор" уже на Донбассе: в зоне ООС заметили российское противоядерное вооружение

Инженерную машину разграждения и 14 БМП-1 зафиксировали вблизи н. п. Круглик / engineering-machine.ru

На временно оккупированом Донбассе заметили новую военную технику, которая способна защитить экипаж от ядерного удара и используется при наступлении войск.

Как сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm, беспилотник обнаружил одну инженерную машину разграждения (ИМР-3) и 14 БМП-1 вблизи н. п. Круглик (Луганская область). Ранее российские СМИ позиционировали ИМР-3 как российского "терминатора", которому якобы нет равных при наступлении. Оккупанты хвалились, что экипаж машины защищен даже в случае техногенной катастрофы. Основные задачи боевой машины - это подготовка для движения колонны: обозначение маршрута, уменьшение углов спуска и подъема, расчистка пути от мин, завалов, снега и тому подобное.

ИМР-3 поступила на вооружение ВС РФ в 1999 году. Серийное производство было организовано на ОАО НПК Уралвагонзавод (Нижний Тагил). ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высокими уровнями радиоактивного заражения местности. Экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, которая 6-кратно ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно - гамма-излучения радиоактивно зараженной местности. Кроме того внутри машины находятся устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности, что позволяет выполнять боевые задачи, не выходя из машины в течение трех суток.

ИМР-3 – относительно новый вид техники. При этом данный тип вооружения никогда не поставлялся в Военные силы Украины, отмечают волонтеры InformNapalm.

Напомним, ранее миссия ОБСЕ зафиксировала отсутствие 29 танков, шести гаубиц и девяти минометов в постоянном месте хранения вооружения в оккупированных районах Луганской области.