Сорочинская ярмарка 2019: чем удивит и во сколько обойдется

Сорочинская ярмарка 2019 – программа, артисты, билеты / delfi.ua

Одна Сорочинская ярмарка в 2019 году у нас уже прошла – в Одессе в конце июня. Более же традиционная, то есть в самих Сорончинцах, Сорочинская ярмарка 2019 намечена на конец августа.

Сорочинскя ярмарка 2019 года посвящена 210-летию со дня рождения Николая Гоголя. И заодно это будет уже 21-я ярмарка за время независимой Украины.

Сорочинская ярмарка 2019: когда и где

Торжественное открытие Национальной Сорочинской ярмарки 2019 состоится 20 августа, а закрытие – 25 августа.

Место проведения – родина Николая Гоголя, то есть село Великие Сорочинцы в Миргородском районе.

Сорочинская ярмарка 2019: артисты

На музыкальной сцене Сорочинской ярмарки выступят такие звезды, как:

шоу-группа Бессарабия – 20 августа в 21:00 на Главной сцене;

группа Євшан Зілля – 21 августа,

группа БеZ обмежень – 23 августа,

Вахтанг Кикабидзе – 24 августа,

группа Шестое чувство – 24 августа,

группа Леприконсы (Беларусь) – 25 августа.

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Сорочинская ярмарка 2019: программа

В этом году на ярмарке помимо аграрного городка и городка пасечников будет еще и городок лучших виноделов Украины.

Свои достижения посетителям представят большинство регионов страны. Здесь будут продаваться:

одежда и обувь,

текстиль и изделия из меха,

продукты питания и напитки,

украшения,

садово-огородный инвентарь и сельхозтехника,

стройматериалы, удобрения и многое другое.

Сорочинская ярмарка 2019: цена билетов

На саму ярмарку вход бесплатный. А вот вход на музыкальные мероприятия на Главной сцене, по традиции последних лет, платный. На Сорочинской ярмарке 2018 стоимость билета составляла 200 грн.