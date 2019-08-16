Сорочинская ярмарка 2019: чем удивит и во сколько обойдется

Сорочинскя ярмарка 2019 года посвящена 210-летию со дня рождения Николая Гоголя.
Одна Сорочинская ярмарка в 2019 году у нас уже прошла – в Одессе в конце июня. Более же традиционная, то есть в самих Сорончинцах, Сорочинская ярмарка 2019 намечена на конец августа.
Сорочинскя ярмарка 2019 года посвящена 210-летию со дня рождения Николая Гоголя. И заодно это будет уже 21-я ярмарка за время независимой Украины.
Сорочинская ярмарка 2019: когда и где
Торжественное открытие Национальной Сорочинской ярмарки 2019 состоится 20 августа, а закрытие – 25 августа.
Место проведения – родина Николая Гоголя, то есть село Великие Сорочинцы в Миргородском районе.
Сорочинская ярмарка 2019: артисты
На музыкальной сцене Сорочинской ярмарки выступят такие звезды, как:
- шоу-группа Бессарабия – 20 августа в 21:00 на Главной сцене;
- группа Євшан Зілля – 21 августа,
- группа БеZ обмежень – 23 августа,
- Вахтанг Кикабидзе – 24 августа,
- группа Шестое чувство – 24 августа,
- группа Леприконсы (Беларусь) – 25 августа.
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Сорочинская ярмарка 2019: программа
В этом году на ярмарке помимо аграрного городка и городка пасечников будет еще и городок лучших виноделов Украины.
Свои достижения посетителям представят большинство регионов страны. Здесь будут продаваться:
- одежда и обувь,
- текстиль и изделия из меха,
- продукты питания и напитки,
- украшения,
- садово-огородный инвентарь и сельхозтехника,
- стройматериалы, удобрения и многое другое.
Сорочинская ярмарка 2019: цена билетов
На саму ярмарку вход бесплатный. А вот вход на музыкальные мероприятия на Главной сцене, по традиции последних лет, платный. На Сорочинской ярмарке 2018 стоимость билета составляла 200 грн.