В Офисе президента сгоняют бюджетников на День независимости

На День независимости традиционно хотят создать массовку с помощью бюджетников / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского обнародовали распоряжение о присутствии в Киеве 24 августа на официальных мероприятиях в честь Дня независимости бюджетников и волонтеров.

Как сообщает Еспресо.TV, соответствующее письмо от 14 августа было разослано в облгосадминистрации и КГГА.

В документе указано, что финансирование транспортировки людей возлагается на местные бюджеты.

В Киев делегации должны прибыть уже 22 августа, чтобы принять участие в генеральной репетиции на Майдане независимости марша защитников.

/ Фото: Еспресо.TV

Напомним, организаторы неофициального Марша защитников Украины, который также запланирован на утро 24 августа в центре Киева, заявил о том, что команда президента не согласовала с ними свой план.

Ранее был опубликован план празднования Дня независимости.