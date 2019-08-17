"Чем больше Грымчаков сдадим": в Сети потешаются над "шариковыми" из прокуратуры из-за фееричной ошибки

Суд по делу Юрия Грымчака / Фото: Украинская правда

Адвокат Татьяна Матяш заявила о том, что пока не будет исправлена в решении суда об избрании меры пресечения заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку ошибка в имени, его не имеют права удерживать под стражей.

"Что касается исправления ошибки назначили к рассмотрению на завтра на 10:00. Вопрос в том, что судья удовлетворила ходатайство прокурора именно относительно Михайловича. Поэтому суд не может внести изменения в свое постановление, если не исправленное ходатайство. Но это же судья Лямзина. Но опять одно но. Постановление об исправлении ошибок вступит в силу только после апелляционного обжалования. Поэтому события будут развиваться следующим образом: Грымчака, скорее всего, будут перезадерживать", - написала она в Facebook.

Она также опубликовала копии решения суда с ошибками в имени Грымчака, а также неправильным указанием имени его защитника.

Пользователи в Сети бурно отреагировали на казус с решением суда:

"Нагородять. До Дня незалежності - уже напевне й позачергово класні чини намилилися отримувати, "шарікови" неграмотні...", - комментирует Oleh Leontiev.

"Так иди меняй паспорт. У тебя благодаря прокурорам началась новая жизнь", - иронизирует Сергей Щербаченко.

"То есть, судья слямзила текст с флешки прокурора? феерично", - пишет Mykhailo Dyadenko.

"Да, если бы я так готовил документы в те времена, когда был на службе то до пенсии бы не дослужился, на "ноль меня бы помножили"... Справку "по мокрухе" для прокуратуры двадцать раз бы прочитали и исправили. А они учились или только дипломы получали? А должности им мамы и папы покупали?", - подчеркнул Alex Tovpyga.

"И еще один на даче! Чем больше Грымчаков сдадим, а вообще позорище . И эти люди подобраны под Юрия Витальевича ? Гениальная прокуратура", - добавил Богдан Шухевич.

Напомним, ранее сообщалось, что суд по избранию меры пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака во время оглашения вердикта о заключении под стражу на два месяца ошибся в написании имени чиновника.