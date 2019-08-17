"Буду нести ответственность": стало известно о скандальном решении владельца сгоревшего отеля в Одессе

В Одессе сгорел отель Токио Стар / odessa.online

Владельцы отеля Токио Стар в Одессе, в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли 8 человек, не разрешило провести плановую проверку ГосЧС в июле 2019 года.

"Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в июле этого года было запланировано проведение проверки указанного отеля. Но вместе с тем, что собственник (отеля) сменил форму собственности, представитель ГосЧС на проверку не был допущен", – рассказал на брифинге заместитель директора департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций Павел Афанасьев.

Он добавил, что сейчас трудно сказать, что стало причиной пожара.

"Могло стать (причиной пожара) нарушение требований пожарной безопасности, могло стать неосторожное обращение с огнем некоторых граждан, которые проживали в этом отеле... Я думаю, что проведенные Нацполицией следственные действия покажут ту причину", - добавил Афанасьев.

В свою очередь бизнесмен Вадим Черный, которому принадлежит сгоревший отель Токио Стар, прокомментировал случившееся.

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", - отметил Черный в комментарии журналистам Радио Свобода.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар.