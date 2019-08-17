В Офисе президента пояснили сбор бюджетников на День независимости

В Офисе президента решили учредить в честь Дня независимости новую традицию / УНИАН

В Офисе президента Владимира Зеленского не собирали бюджетников для массовки на торжественный марш в День независимости Украины, а лишь предложили доставить желающих, которых набралось огромное количество.

"Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным. Информация о том, что Офис Президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности", - сказано в сообщении Офиса президента Украины в Facebook.

У Зеленского уточнили, что предлагали помощь тем представителям регионов страны, которые хотят добраться в столицу и принять участие в Марше достоинства не в качестве зрителей, а как участники. Многие из них будут отмечены наградами. Поэтому в ОП рекомендовали местным органам власти оказать помощь тем гражданам, которые намерены День независимости провести в Киеве на торжественных мероприятиях в качестве активных участников.

"Напомним, что в этом году будет учреждена новая традиция празднования Дня независимости: в праздничных мероприятиях примут участие не только защитники Украины, но и представители других профессий, которые являются гордостью нашей нации и создают ее будущее", - подытожили в Офисе президента.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Офисе президента Владимира Зеленского обнародовали распоряжение о присутствии в Киеве 24 августа на официальных мероприятиях в честь Дня независимости бюджетников и волонтеров.

Ранее был опубликован план празднования Дня независимости.