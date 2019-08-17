Журналисты выявили нарушения в отеле Токио Стар еще в 2015 году

Токио Стар требовала закрыть программа Ревизор / Фото: REUTERS

Сгоревший в Одессе с многочисленными жертвами отель Токио Стар в 2015 году посещали журналисты программы Ревизор, охарактеризовав его, как неприемлемый для размещения.

Создатели телепередачи отмечали, что из-за дешевизны номер в данном отеле часто снимают для интимных встреч, а администраторы сдают клиентам без документов. Видео программы опубликовано в YouTube.

Журналисты выяснили, что номера в Токио Стар охотно сдают почасово и снять их можно абсолютно анонимно, без паспорта.

Комнаты в отеле Ревизоров были оценены крайне негативно, поскольку они преимущественно очень маленького размера, не имеют окон и вентиляции. Помимо этого, в номерах нашли плесень, грязь, ржавчину, а под кроватью – презерватив.

Условия проживания в Токио Стар стали объектом обсуждения и в программе Страсти по Ревизору. Журналистка под прикрытием попыталась снять номер для интимных встреч и без документов, и это ей удалось осуществить без особого труда.

Как ранее сообщалось, сотрудники полиции задержали в Одессе владельца сгоревшего накануне с многочисленными жертвами отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

Напомним:

• В Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел масштабный пожар в гостинице Токио Стар, расположенной на улице Водопроводной. В результате пожара в отеле погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

• Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, пригрозив владельцу одесского отеля, в котором погибли люди.

• Позже копы озвучили три версии жуткого пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное использование огня постояльцами гостиницы

• После обеда 17 числа стало известно о новой жертве - тело еще одного погибшего было обнаружено спасателями во время разбора завалов после ликвидации пожара.