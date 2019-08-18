Дипломат объяснил, как Украина теряет признаки государства

Украина теряет людей и территории, подчеркнул Дмитрий Кулеба / фото: argumentua.com

Украина теряет главные признаки любого государства — население и территорию, при развале бюрократического аппарата и проблемах в экономике, заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что за почти 30 лет независимости Украина "постоянно экспериментировала над собой в поисках оптимальной модели управления", а новые власти всякий раз пытались стереть прошлое, обвиняя во всем предшественников.

Кулеба отметил, что за все эти годы Украиной управляли и коммунисты, и криминалитет, и бизнесмены, а теперь к власти пришли представители "креативной индустрии". "Кажется, при власти не побывали только интеллигенты, военные и земледельцы", — пишет дипломат в материале на zn.ua.

Читайте такжеЭксперт пояснила, как прекратить катастрофический отток заробитчан из УкраиныОн обратил внимание на то, что от "авторитарной, агрессивной России" Украина отстает на 40 позиций в рейтинге Doing Business: "Россия в списке находится на 31-м месте. Она просто это сделала. Без подвигов и жертв, успевая при этом не свои земли терять, а захватывать территории соседних государств и стремительно развивая армию и сети поддержки в мире".

По его мнению, Украина ходит антикоррупционными кругами с собственноручно высеченным на лбу брендом "коррумпированное государство".

При этом Кулеба призвал новые власти Украины не пересматривать установленные законодательством правила, продолжать курс на интеграцию в ЕС и НАТО, но при этом наращивать торговлю со странами Азии.

Напомним, ранее эксперт посоветовал, как увеличить численность населения Украины.