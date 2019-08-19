Глава Госкино во всеуслышание объявил об отставке

Ильекнко уходит из Госкино / скриншот

19 августа, в понедельник, глава Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) Филипп Ильенко во всеуслышание заявил, что подает в отставку.

"Я не хочу превращать борьбу за кресло в триллер с элементами сложно постановочного экшена, это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию", заявил Ильенко в своем видеобращении.

При этом он добавил, что это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя.

Отметим, свою миссию на посту главы агентства Ильенко назвал завершенной. По его словам, за пять лет киноотрасль в Украине достигла лучших показателей за годы Независимости.

Читайте такжеКомиссия Госкино "зарезала" сезон сериала "Сваты" – СМИК слову, дальнейшую деятельность Ильенко также связывает с кинематографом.

Отметим, в комментариях под видео кто-то написал: "Шарий Красава ! Вывел коррупционера на чистую воду...".

Напомним, ранее сообщалось, Филипп Ильенко, который возглавляет Госкино, сначала разрешил возобновление трансляции сериала Сваты в Украине, а потом решил откреститься от своего решения и переложить ответственность на СБУ, прокуратуру и суд.

В своем видео, опубликованном в YouTube, Илленко заявил, что не имел выбора, и разрешил показ сериала, а теперь не имеет выбора и выдаст 1+1 новую лицензию на трансляцию Сватов.

При этом, он уточнил, что окружной суд Киева отменил решения СБУ и других структур из-за того, что в поданных ранее документах были допущены ошибки в какой-то справке.