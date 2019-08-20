Эксперт пояснил игнорирование Западом идеи Зеленского по Минску

Александр Доний не сомневается, что инициатива Зеленского о расширении количества стран-переговорщиков принесет положительные результаты / Главред

Глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний считает удачным предложение президента Владимира Зеленского о расширении переговорщиков по Донбассу, несмотря на скептическое отношение Запада.

"Западный мир относится очень скептически к инициативам, которые выражает не он. Должно пройти длительное время, пока Запад примет какое-то предложение как свое. Напомню, что Порошенко больше года ездил с путинской инициативой о минский процесс и везде утверждал, что альтернатив Минску нет. Только тогда Запад, не имея собственных предложений и не получив от Украины других идей, был вынужден смириться с этим вариантом", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, ранее Украина утверждала, что альтернативы Минску нет, поэтому важно, что теперь руководство государства озвучило новое предложение.

"Даже Польша озвучивала новую идею и заявляла о готовности присоединиться к переговорам ... А Украина все время молчала и не предлагала расширить круг переговорщиков, прежде всего за счет США и Великобритании. Об этом говорили аналитики, а Порошенко делал заявления исключительно в русле путинской идеи о переговорах только с участием Германии и Франции. Поэтому это замечательно, что новая идея наконец прозвучала", - подчеркнул он.

Читайте также"Нужно строить стену": эксперт спрогнозировал сроки окончания войны на ДонбассеДоний добавил, что сроки реализации присоединения США и Великобритании к переговорам неизвестны, однако важно, что Украина продемонстрировала готовность к переменам и озвучила идеи.

"Теперь Запад может молчать, может не замечать. Но на каком-то этапе ему все равно придется говорить на эту тему. Не сразу, а постепенно. Но придется. В каком формате будут изменения, мы пока не знаем. Но еще раз подчеркиваю: простое озвучивание этой идеи демонстрирует недовольство Украиной предыдущим форматом. Если бы мы не выступили с такой инициативой, это бы означало, что нас все устраивает, что нас устраивает статус-кво. А нас он не устраивает", - констатировал он.

По утверждению эксперта, ситуация с нынешним Минском не является нормальной и может застопорится на многие годы. Однако именно Украина, в первую очередь, заинтересована в завершении войны, поэтому должна активно проявлять инициативу.

Напомним, Доний считает, что Украина должна бороться не за квадратные метры ныне оккупированных территорий, а, прежде всего, за людей, которые там проживают.