Нужна "стена": эксперт рассказал о судьбе оккупированного Донбасса

Оптимальным вариантом было бы вывезти с оккупированных территорий всех украинских граждан / Reuters

Глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний считает, что Украина должна бороться не за квадратные метры ныне оккупированных территорий, а, прежде всего, за людей, которые там проживают.

Оптимальным вариантом было бы вывезти с оккупированных территорий всех украинских граждан и всем предоставить жилье, сказал Доний во время чата на Главреде. Аналитик напомнил, что подобная практика существовала в Израиле и Германии. Однако, Украина растратила западные деньги, которые выдавались на эти цели, и фактически эту идею саботировала, добавил аналитик.

"Итак, в первую очередь, нужно помочь тем людям, вывезти их оттуда и помочь укорениться здесь. Мы же должны бороться за людей, а не за квадратные метры. Все, кто захочет остаться под властью террористов, пусть остаются. Это - их выбор. Далее должна быть возведена жесткая стена без всякой экономической поддержки террористических режимов", - считает эксперт.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, какие меры применят ради урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, снятие экономической блокады со временно оккупированных районов Донбасса не даст результата нужного масштаба, поэтому в СНБО готовят пакет "комплексных мер" по ОРДЛО.