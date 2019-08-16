"Усиление позиций": эксперт пояснил различие Зеленского и Порошенко в вопросе Донбасса

16 августа 2019, 22:09

Аналитик считает правильной позицию нового главы государства по привлечению к решению конфликта западных партнеров.

Зеленский Порошенко
Зеленский и Порошенко демонстрируют различную политику в вопросе конфликта на Донбассе / Коллаж: Главред

Глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины Александр Доний констатировал, что во время предвыборной кампании Владимир Зеленский демонстрировал отсутствие четкой позиции для разрешения ситуации на Донбассе, однако после выборов его риторика стала более конструктивной.

"Я это связываю с постепенным налаживанием контактов с США и переориентацией Украины как государства с европейского направления на более тесные взаимоотношения с Соединенными Штатами. Предложение Зеленского по расширению нормандского формата и привлечению в него США и Великобритании я расцениваю абсолютно положительно. В Германии и Франции возможностей влиять на Россию гораздо меньше, поэтому нам в любой форме необходимо привлекать к переговорам США и Великобританию", - сказал он во время чата в Главреде.

Доний убежден, что Порошенко намеренно не предпринимал никаких усилий для расширения круга участников переговоров.

Читайте такжеЭксперты оценили угрозу для Украины от ядерного взрыва в России"Порошенко преднамеренно полтора года не назначал посла Украины в Великобритании, чем оскорбил тамошнее государственное руководство, потому что так не делается между дружественными странами. Такое назначение является исключительно ответственностью президента, а точнее было безответственностью Порошенко. Это не делалось целенаправленно, чтобы исключить Великобританию из числа наших союзников. А эта страна в Европе - один из крупнейших форпостов, которые могут противостоять России гораздо эффективнее и мощнее, чем Германия и Франция", - подчеркнул он.

По словам эксперта, у Зеленского заметно усиление позиций, во всяком случае, на уровне риторики. Однако точную стратегию нового главы государства можно будет определить по его решениям в будущем.

Напомним, Доний считает, что Украина должна бороться не за квадратные метры ныне оккупированных территорий, а, прежде всего, за людей, которые там проживают.

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