Хищения в Укрэксимбанке: СБУ нашла следы "ОПГ Порошенко" – Портнов

Людей Петра Порошенко уличили в выводе средств из госбанка / El Pais

Контролируемые экс-президентом Украины Петром Порошенко руководители государственного Укрэксимбанка были причастны к созданию преступной организации по выдаче "безнадежных" кредитов, заявил бывший замглавы АП Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Уважаемые друзья, информирую вас, да простит меня тайна следствия и другие пережитки прошлого, что Служба безопасности Украины обратилась в ГПУ с доказательствами причастности контролируемых Порошенко руководителей государственного Укрэксимбанка к созданию преступной организации, которая в период 2014-2019 гг присваивала государственные деньги путём выдачи заведомо безнадёжных кредитов подконтрольным себе лицам", - написал он в своем Телеграм-канале.

Экс-соратник Януковича напомнил, что в период основных хищений государственных средств Укрэксимбанк возглавлял один из родственников Порошенко, а эти действия привели к докапитализации банка за сет госбюджета на сумму 22 млрд гривен.

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Напомним, недавно Порошенко обвинил Портнова в попытке рейдерского захвата Прямого.