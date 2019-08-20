"Не следствие, а причина": Супрун укорила Разумкова за незнание сути медреформы

Ульяна Супрун / УНИАН

Занимающая пост и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун прокомментировала заявление лидера Слуги народа Дмитрия Разумкова о медреформе в Украине.

Ранее Разумков в интервью НВ сказал: "Я был в больницах в Василькове, где живу, и это, очевидно, не то, чего хотят люди. Я не вижу заметных результатов этой реформы".

Комментируя этом заявление, Супрун подчеркнула, что состояние больниц в Василькове - это не следствие реформы, а причина.

"Такая оценка ситуации в больницах много говорит об осведомленности спикера о том, какие существуют этапы трансформации системы здравоохранения, и на каких уровнях она уже началась, а где еще нет", - написала она в Facebook.

Читайте также"Доктор смерть, хрена с два": украинцы разругали Супрун за призыв стучать на врачейОна напомнила, что в апреле 2018 г началась трансформация первичной медицинской помощи. В 2019 году продолжается подготовка к старту трансформации специализированной помощи: поликлиник и больниц (в том числе в Василькове).

"Лишь с 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стране (в том числе и в заведениях Василькова)", - отметила глава Минздрава.

Супрун подчеркнула, что должность спикера Рады очень ответственная и призвала Разумкова "взвешивать каждое слово".

Напомним, ранее Супрун ответила на троллинг президента Владимира Зеленского.