Без права на поруки и залог: суд арестовал на 60 суток владельца Токио Стар

Владельца Токи Стар арестовали на 60 суток / ГСЧС

20 августа, во вторник, Киевский райсуд Одессы арестовал на 60 суток без права внесения залога Вадима Черного - владельца злосчастного одесского отеля Токио Стар, где в результате пожара погибли 9 человек и 10 пострадали.

"Ходатайство старшего следователя ... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Черного удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Вадима Львовича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - зачитал решение судья Вадим Иванчук.

Согласно определению следственного судьи, этот срок в 60 суток исчисляется с момента фактического задержания подозреваемого, то есть с 19:13 17 августа. Таким образом, арест прекращает свое действие в 19:13 15 октября.

Читайте также"Клоповник, конура без окон": в Сети раскрыли жуткие детали о сгоревшем отеле Токио Стар в ОдессеОтметим, главный раввин Одессы и юга Украины Авроом Вольф в ходе судебного заседания заявил о готовности взять владельца гостиницы на поруки, но суд не принял такое предложение.

Напомним:

17 августа сотрудники полиции задержали в Одессе владельца отеля Токио Стар, известного в городе предпринимателя Вадима Черного.

18 августа владелец отеля Токио Стар Вадим Черный обратился с письмом к президенту Владимиру Зеленскому. Он написал, что пожарная автоматика все-таки послала сигнал о возгорании на пульт охранной фирмы, но оттуда он спасателям почему-то не поступил.

19 августа Вадиму Черному, владельцу злосчастного отеля Токио стар в Одессе, прокуратура сообщила подозрение в нарушении требований пожарной безопасности.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области задержали фактического владельца отеля Токио Стар, где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - сказано в сообщении пресс-службы ГПУ.

20 августа стало известно, что владелец отеля Токио Стар бизнесмен Вадим Черный не захотел заниматься расселением людей после трагедии и выплачивать им компенсацию, заявили в мэрии Одессы.