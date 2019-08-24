"Все будет Украина!": В Луганске передали "привет" оккупантам в День независимости

24 августа 2019, 13:52

Проукраинская наклейка появилась на Центральной библиотеке для взрослых города Луганска.

Неизвестные расклеили проукраинские наклейки в оккупированном Луганске/ Фото Facebook Юрий Карин

Во временно оккупированном Луганске расклеили наклейки с поздравлениями ко Дню независимости Украины. Об этом сообщил в Facebook главный редактор сайта Информационное сопротивление Юрий Карин.

"Все будет Украина!", - передают наши люди поздравления с оккупированных территорий. С праздником Независимости дорогие братья и сестры!!!", - написал он и опубликовал фото.

В частности, наклейка появилась на Центральной библиотеке для взрослых города Луганска. 

Фото Facebook Юрий Карин

Его пост вызвал бурную реакцию среди подписчиков:

"Нужно было залепить все этими наклейками...Жаль мало людей, которые, не боясь, это делают... Разом - сила!"

"Слава нации!" - "Смерть врагам!".

Как известно, 24 августа в Украине отмечают День Независимости. С самого утра в Киеве начались торжественные мероприятия.  Тина Кароль с крыши консерватории исполнила государственный гимн. 

Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы. Он поздравил украинцев и заявил, что в Украине будет новая памятная дата – День памяти погибших защитников.

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