"Добивать не будем": против Порошенко анонсировали новые расследования

Петр Порошенко / Reuters

Народный депутат Украины Александр Онищенко анонсировал новые расследования против экс-президента Петра Порошенко.

По его словам, в данный момент этот фактор не будут использовать, поскольку его политическое будущее и так не имеет перспектив.

"Я пока оставлю это в тайне, но да, у меня есть определенный козырь. Вы знаете, мне кажется, что Петр Алексеевич проиграл свою политическую игру. Для меня ясна и предсказуема его дальнейшая судьба. Мы не будем его добивать в настоящий момент. Но если кто-то с этим не справится, мы всегда выложим козырную карту", - подчеркнул Онищенко в эфире NewsOne.

Напомним, ранее в ГБР рассказали о вызове на допрос Порошенко.