Рада начнет процедуру сокращения депутатов до 300 – СМИ

Рада начнет работу продуктивно / УНИАН

Новоизбранная Верховная Рада намерена в первый день своей работы начать процедуру сокращения числа депутатов до 300.

Как сообщает LB.ua, 29 августа планируется объявить о формировании большинства, запустить все комитеты.

Депутаты со старта хотят внести кандидата на должность премьер-министра. И в первый же день запланировано проработать "60-70 ключевых законопроектов".

"Среди них точно будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, законопроект о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Также возможно рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве", - сообщает СМИ.

Уточняется, что остальной список законопроектов народные избранники дорабатывают.

Напомним, лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием безотлагательно внести изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.

По данным СМИ, депутаты Верховной Рады нового, IX созыва, планируют отменить депутатскую неприкосновенность на заседании 3 сентября.

Ранее Руслан Стефанчук, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, заявлял о том, что тот планирует, помимо отмены депутатской неприкосновенности, провести аудит государства и перепись населения Украины.