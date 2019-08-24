Рада начнет процедуру сокращения депутатов до 300 – СМИ

24 августа 2019, 21:21

Первый день работы парламент начнет с вынесения на повестку дня ключевого вопроса.

Рада
Рада начнет работу продуктивно / УНИАН

Новоизбранная Верховная Рада намерена в первый день своей работы начать процедуру сокращения числа депутатов до 300.

Как сообщает LB.ua, 29 августа планируется объявить о формировании большинства, запустить все комитеты.

Депутаты со старта хотят внести кандидата на должность премьер-министра. И в первый же день запланировано проработать "60-70 ключевых законопроектов".

"Среди них точно будет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности, законопроект о сокращении численности депутатов с 450 до 300. Также возможно рассмотрение законопроекта о проведении местных выборов в Киеве", - сообщает СМИ.

Уточняется, что остальной список законопроектов народные избранники дорабатывают.

Напомним, лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием безотлагательно внести изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.

По данным СМИ, депутаты Верховной Рады нового, IX созыва, планируют отменить депутатскую неприкосновенность на заседании 3 сентября.

Ранее Руслан Стефанчук, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, заявлял о том, что тот планирует, помимо отмены депутатской неприкосновенности, провести аудит государства и перепись населения Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:31
В Житомирской области вандалы изуродовали памятник бойцам АТО
21:21
Рада начнет процедуру сокращения депутатов до 300 – СМИ
20:56
Крутой сделал заявление по возвращению Новой волны в Юрмалу
20:30
Вечерний Квартал 2019: Концерт на День Независимости 24 августа онлайн Видео
20:22
Замена доллару: в Британии предложили создать новую резервную валюту Видео
20:08
Порнозвезда побаловала публику грудью и попой на откровенных снимках Фото
20:03
"Помиримся": экс-депутат Госдумы рассказал об Украине и России после ухода Путина
19:55
"Добивать не будем": против Порошенко анонсировали новые расследования Видео
19:31
"Нет слов": Елена Зеленская поделилась впечатлениями от Марша достоинства
19:23
"Нет капитуляции": к офису Зеленского пришли с пикетом Фото Видео
18:55
Очередной фейк от ЛНР: инструкторы НАТО работают с украинскими заключенными
18:54
"Его там не было": журналистка рассказала, куда подевался Богдан в День независимости Видео
18:25
"А был парад?": Порошенко рассказал, почему проигнорировал Шествие достоинства Видео
18:08
В Варшаве в День независимости Украины чествовали воинов УНР Фото
17:57
Макрон пообещал обсудить с Трампом Украину в рамках саммита G7 Видео
17:34
"Больше некуда тянуть": Зеленский рассказал о двух кандидатах на пост премьера Видео
17:33
Украинская сторона начала работы по возведению моста в Станице Луганской Фото
17:28
Канадский хоккеист потроллил Кузнецова за кокаин
17:12
Клебер и Фелипе стали игроками Львова
16:58
Отбили голову партизану: на Ровенщине повредили памятник герою СССР
16:52
Умер Юрий Живов: причины смерти и время похорон знаменитого переводчика Видео
16:46
"Порешать не пытались": Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
16:32
"Самая ох*ительная пися королева!": Maruv взбудоражила пикантными фото перед Танцями Фото
16:30
Украину раскалит адская жара: синоптик рассказала о погоде на 25 августа Видео
16:18
Путин не удосужился поздравить Зеленского с Днем независимости
15:57
СБУ не реагирует: Серябкина после Крыма посетила Одессу и едет в Севастополь Видео
15:53
Кровавая драка на Майдане: в полиции рассказали об угрозе взрыва Видео
15:35
"Не хочу этого г*вна": Усик отказался от боя с россиянином
15:24
Зеленский и Порошенко подняли по бокалу, опубликовано неожиданное фото Видео
15:11
В России экстренно госпитализирован с инфарктом известный актер и музыкант
14:59
"Акции уже продали": в Мотор Сич прокомментировали сделку с китайцами
14:56
"Отъ*бись уже от Украины": Азаров начал "скыглыть" в Сети и "скоро умрет"
14:44
Украина завоевала "золото" на юниорском чемпионате мира по плаванию Видео
14:29
Волкер анонсировал встречу с Сурковым и оценил перспективы обмена пленных Видео
14:15
Вместо России: Туск предлагает пригласить на саммит G7 Украину
13:58
США пытаются заблокировать продажу Мотор Сичи Китаю – СМИ
13:52
"Все будет Украина!": В Луганске передали "привет" оккупантам в День независимости
13:35
Кровь и драка на Майдане: во время Шествия достоинства произошла потасовка Видео
13:27
У Зеленского объяснили, почему День памяти защитников назначили на 29 августа
13:20
Украинцы отмечают День Независимости: в Киеве прошли Марш достоинства и Марш защитников - онлайн трансляция Фото Видео
13:10
Удалить Миротворец: в Германии потребовали от Киева уничтожить "пережиток эпохи Порошенко"
12:54
Глава МИД Литвы заговорил на украинском Видео
12:40
"Машка, помой голову": "киска" Захарова закатила истерику из-за слов Омеляна Видео
12:35
"Дети, которых отобрал сосед": Зеленский высказался по поводу Крыма и Донбасса Видео
12:06
"Заколдованный остров": В России опять сломался летевший в Крым самолет
12:05
"Робот покончил с собой": Союз с Федором на борту не смог пристыковаться к МКС Видео
11:47
"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик довел до бешенства россиян
11:13
Тина Кароль исполнила гимн на крыше консерватории в центре Киева Видео
11:08
Янукович не смог, Порошенко не захотел: два президента не пришли на парад к Зеленскому Видео
10:54
День памяти погибших защитников: Зеленский ввел новую памятную дату в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять