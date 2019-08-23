Вакарчук требует от Зеленского изменения Конституции

Святослав Вакарчук требует снять с депутатов неприкосновенность и уменьшить количество / УНИАН

Фронтмен группы Океан Эльзы и лидер политической партии Голос Святослав Вакарчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием безотлагательно внести изменения в Конституцию относительно снятия депутатской неприкосновенности.

Во время пресс-брифинга партии политик предложил сократить количество депутатов Верховной Рады с 450 до 300 человек.

В Голосе также заявили о необходимости лишения мандата народных избранников за прогулы более половины заседаний одной сессии парламента, а также за голосование чужими депутатскими карточками, то есть за так называемое кнопкодавство.

"Сегодня президент декларирует желание к решительным изменениям, поэтому мы призываем президента немедленно внести эти изменения. Мы их поддержим, надеемся, что Слуга народа тоже", - заявил народный депутат Украины Святослав Вакарчук.

Напомним, по данным СМИ, депутаты Верховной Рады нового, IX созыва, планируют отменить депутатскую неприкосновенность на заседании 3 сентября.

Ранее Руслан Стефанчук, представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, заявлял о том, что тот планирует, помимо отмены депутатской неприкосновенности, провести аудит государства и перепись населения Украины.