На приеме ко Дню независимости Зеленский отдал тост предшественнику: опубликовано видео

Зеленский передал Кравчуку первый тост / Фото: Соня Кошкина

На торжественном приеме в Мариинском дворце по случаю Дня независимости Украины президент Владимир Зеленский предоставил возможность сказать первый тост своему предшественнику Леониду Кравчуку. В приветственной речи он поблагодарил всех президентов страны, кроме Виктора Януковича.

"Хочу лично поблагодарить за присутствие всех президентов Украины, которые всегда защищали наш суверенитет, защищали Украину. Одного благодарить не буду, поскольку он не всегда защищал. Поэтому его здесь и нет. Я всем вам благодарен. Не как президент, а просто как гражданин", - цитирует Зеленского Lb.ua.

Глава государства продолжил, что традицией является провозглашение в этот праздник тоста действующим президентом Украины. Однако он предложил в этом году предоставить слово первому президенту Леониду Кравчуку.

"У нас есть первый президент Украины Леонид Макарович, который был с самого начала, самого рождения нашего государства. Я хотел бы пригласить именно его", – сказал Зеленский.

Кравчук принял приглашение и предложил поднять бокал за украинцев, которые в 1991 году на референдуме сказали "нет" империи Советского Союза, а "да" – независимой Украине.

"Хочу поздравить депутатов первого созыва, которые в Верховной Раде проголосовали за независимость Украины, хотя это и было не так просто. Самое главное, что Украина есть – Украина будет", – отметил Леонид Кравчук.

Напомним, Порошенко встретился с Владимиром Зеленским, Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко во время приема президентов у Мариинского дворца.

Позже Порошенко рассказал о том, почему проигнорировал официальные мероприятия по случаю Дня независимости в центре Киева.