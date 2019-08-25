"Война за независимость продолжается": на Донбассе нагло убили военного, троих ранили

На Донбассе убили украинского военного / УНИАН

Перемирие на Донбассе, о котором договорились представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО, российские оккупанты в очередной раз нарушили в воскресенье, 25 августа.

По информации, боевики обстреляли четырех украинских бойцов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, один из них погиб.

При этом стало известно, что после обстрела военных эвакуировали в медучреждение, и один из пострадавших скончался от полученных травм в дороге.

"К сожалению, во время эвакуации до медицинского учреждения один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов", - заявили в штабе ООС в Facebook.

Украинцы очень остро отреагировали на эту новость. "Плюс один ангел, новые потери, война за независимость продолжается", - пишут люди в Сети.

Читайте также"Кому Пушок может отдать приказ?": Пушилин дал команду убивать нарушителей перемирияНапомним, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов российских оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"С начала текущих суток сегодня, 6 августа, российско-оккупационные войска осуществили два провокационных обстрела наших позиций", - рассказал тогда спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

По его данным, возле села Богдановка Донецкой области с 00.45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.