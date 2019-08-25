Обвал моста в Харькове: в Укравтодоре свалили вину на перегруженную фуру

Разрушение моста в Харькове / Полиция Харьковской области

По предварительным данным аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе села Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины.

В сообщении подчеркивается, что транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков – Должанский.

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, передвигавшихся по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", - подчеркивают в пресс-службе Укравтодора.

Читайте такжеНа скандальном мосту Кличко снова треснуло стекло: на этот раз боковоеВ компании отмечают, что согласно экспертизе Харьковского автодорожного института, проведенной в мае 2018 года, мост, (построенный в 1977 году) квалифицировался как работоспособный и к категории аварийных не относился.

Сейчас анализируются камеры видеонаблюдения, изучается тормозной путь и другие факторы для окончательного установления причины разрушения.

Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно.

На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции.

По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения.

Напомним, ранее в Киеве рухнули части бетонной конструкции пешеходного (Паркового) моста через Днепр, соединяющего Труханов остров с центральной частью города.