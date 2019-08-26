"Только Мальдивы": Мендель иронично отреагировала на отдых Богдана

Юлия Мендель не смогла остаться в стороне от скандала с отдыхом Богдана / Главред

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель неофициально прокомментировала поездку главы Офиса президента Андрея Богдана на элитный курорт Франции Сен-Тропе на День независимости Украины.

"Сен-Тропе не котируется. Только Мальдивы", – написала она в комментариях под постом Богдана в Facebook.

Мендель намекнула на отдых бывшего президента Петра Порошенко на Мальдивах, который обошелся его семье в полмиллиона долларов.

Напомним, Богдан провел три дня, включая День Независимости, во Франции на свадьбе юриста Андрея Довбенко, что стало темой для активных обсуждений в соцсетях. Он также прокомментировал свой визит в элитный и дорогой Сен-Тропе.