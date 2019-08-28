"В ЖКХ столько чертей": после трагедии в Дрогобыче Зеленский потребовал аудит всех домов

Зеленский отреагировал на трагедию в Дрогобыче / ГСЧС

28 августа, в среду, глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на обвал дома в Дрогобыче, в результате которого погибли люди, и инициировал аудит всех жилых домов Украины.

"Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых", - высказался Зеленский на своей странице в Facebook.

Президент также выразил соболезнования родственникам погибших.

В комментариях под сообщением президента украинцев озаботила компенсация пострадавшим.

"Аудит це добре але люди які мешкали в цьому будинку платили комуналку то може треба перевірити посадовців які відповідають за будинок, куди йшли гроші, як не побачили небезпеку", - сказал Виталий Маслак.

"Ні слова про компенсацію. про те де будуть тимчасово жити пострадаліьє. а навіщо? зубожіння закінчилось. у всіх по 10 квартир. і куди звертатись за компенсацією теж нічого не написано", - добавил Алексей Черкаский.

"Владимир Александрович, в ЖКХ столько чертей, что такое впечатление, что в аду отпуск и всех отправили к нам. никто ни за чем не следит. Ставят фейковые долги. Из моей мамы Центр Коммунального Сервиса моей маме пенсионерке выставил фейковый долг 1200 гривен и теперь доводят и выбивают деньги ни за что. С каких пор ЦКС стали коллекторскими агентствами? И куда они девают деньги, наши деньги, что такая разруха", - пожаловалась Марина Калинина.

"Уважаемый Владимир! Совет Вам, контролируйте все свои поручения , назначения и увольнения , не верьте помошникам все проверяйте сами иначе все повторится как и раньше. Подставят, обманут и скажут , что Вы такой-же как попередник. Держите все на контроле и не верьте ,что все хорошо . Больше прислушивайтесь к людям . Только они скажут правду! !!!!", - дала совет Марина Юрочка.

Читайте также"Тектонические плиты, грязевые вулканы": в Харькове обрушился мост - видеоНапомним, в ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области произошел взрыв, в результате которого обрушилась стена четырехэтажного жилого дома - полностью разрушен второй подъезд, в котором было семь жилых квартир и помещение парикмахерской, которая была расположена в этом здании.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Также ранее была названа причина обрушения дома в Дрогобыче. "Дом просто рухнул, звук такой был, как будто что-то рушится и сыплется", – цитируют украинские СМИ жительницу соседнего дома №103 по улице Грушевского в Дрогобыче.

Она заявила, что никакого взрыва не было: "Перед трагедией сильно выли собаки, было жутко. Я вышла на балкон, посмотрела, потом вернулась в квартиру. И вдруг слышу этот звук. У нас тут есть детский садик, который разбирают. Еще подумала, может, люди там какие-то материалы воруют и что-то обвалилось. Когда слышу мужской голос, такой страдающий: "Люди! Вызывайте спасателей".