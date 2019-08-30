Стало известно, когда нардепы станут "обычными людьми"

Рада в первом чтении отменила депутатскую неприкосновенность / Фото Reuters

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада проголосует за отмену депутатской неприкосновенности на второй очередной сессии, которая состоится во вторник, 3 сентября.

Депутат считает, что для снятия неприкосновенности удастся набрать 300 голосов.

"Что касается Европейской солидарности, я думаю, они просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычные люди. Нам нужно будет иметь 300 голосов. Наша фракция - это 254. Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255", - цитирует Арахамию РБК-Украина.

Он добавил, что 45 голосов надо будет добрать из других политических сил.

Напомним, в ночь на пятницу, 30 августа, на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва, за проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности, проголосовали 363 народных депутата.