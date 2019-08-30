Стало известно, когда нардепы станут "обычными людьми"

Во время заседания 3 сентября для снятия неприкосновенности удастся набрать 300 голосов, уверен Арахамия.
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада проголосует за отмену депутатской неприкосновенности на второй очередной сессии, которая состоится во вторник, 3 сентября.
Депутат считает, что для снятия неприкосновенности удастся набрать 300 голосов.
"Что касается Европейской солидарности, я думаю, они просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычные люди. Нам нужно будет иметь 300 голосов. Наша фракция - это 254. Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255", - цитирует Арахамию РБК-Украина.
Он добавил, что 45 голосов надо будет добрать из других политических сил.
Напомним, в ночь на пятницу, 30 августа, на пленарном заседании первой сессии Верховной Рады 9-го созыва, за проект закона о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины, которым предлагается лишить народных депутатов неприкосновенности, проголосовали 363 народных депутата.