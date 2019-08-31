Скандал с диаспорой: Зеленского упрекнули за отказ встречаться с общиной, президент ответил

31 августа 2019, 17:52

Президент заявил, что сможет встретиться с украинской общиной во время последующих визитов в Польшу.

Зеленский, Дуда
Встреча Владимира Зеленского с Анджеем Дудой / president.gov.ua

Представители украинских организаций за рубежом выразили обеспокоенность из-за отказа президента Владимира Зеленского от встречи с украинской общиной во время визита в Варшаву.

"Мы, представители украинских организаций за рубежом, глубоко обеспокоены тем, что в рамках Вашего официального визита в Польшу, который состоится 31 августа - 1 сентября 2019 года, не предусмотрено встречи с украинской общиной", - говорится в совместном письме, опубликованном Европейской правдой.

Активисты напомнили, что в Польше проживает около 1,2 млн украинцев. Кроме этого, по данным Всемирного банка, в 2018 году украинцы из-за границы пополнили бюджет Украины на 14 млн долларов, что равняется 11,4% ВВП страны.

Читайте такжеВ Канаде мощный пожар в Украинском культурном центре уничтожил архив диаспоры"Мы глубоко опечалены тем фактом, что президент Украины игнорирует крупнейшую в мире зарубежную украинскую общину. Рассматриваем это как проявление пренебрежения интересами более 20% граждан Украины, проживающих за рубежом", - говорится в письме.

Они также призвали проводить встречи с гражданами Украины, которые проживают в Польше и других странах, в рамках официальных визитов и создать должность штатного советника по вопросам украинцев заграницей и миграционной политики при правительстве.

В свою очередь в Офисе президента заявили о том, что Зеленский не встретится с украинской общиной в Варшаве из-за плотного графика, связанного с памятными мероприятиями по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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"Я глубоко уважаю украинцев, проживающих за рубежом, ведь их вклад в развитие и становление Украинского государства и укрепление национальной экономики невозможно переоценить. Украинская диаспора всегда поддерживает независимость и территориальную целостность Украины, и много диаспорян присоединились к волонтерскому делу в трудный для родной страны период - когда началась российская вооруженная агрессия на востоке", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Президент напомнил, что уже подписал указ об упрощении получения гражданства Украины и хочет усовершенствовать законодательство относительно усиления культурных, социальных и политических прав иностранных украинцев и содействия их возвращению в Украину.

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Вопрос делегирования представителей украинской диаспоры в Верховную Раду и множественное гражданство также активно обсуждается президентом, правительством и народными депутатами.

"Я также поддерживаю идею внедрения должности советника по вопросам иностранных украинцев и миграционной политики при Кабинете министров Украины, который присоединился бы к созданию программы возвращения для трудовых мигрантов", - отметил президент.

Он выразил надежду, что сможет встретиться с украинской общиной во время последующих визитов в Польшу и другие страны.

"Благодарю украинскую диаспору за активное продвижение интересов Украины в мире, содействие на пути к европейской и евроатлантической интеграции и поддержку в противостоянии российской агрессии", - сказал он.

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Напомним, Зеленский во время инаугурационнй речи заявил о готовности предоставить украинское гражданство всем кто, будет работать на благо Украины.

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Польша Владимир Зеленский диаспора Украина
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