Зеленский готов дать гражданство всем, кто будет работать на благо Украины и рассказал о задании на 5 лет

Инаугурация Владимира Зеленского / Reuters

Принявший присягу президента Украины Владимир Зеленский во время инаугурационнй речи заявил о готовности предоставить украинское гражданство всем кто, будет работать на благо Украины.

"Я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов... Тех, кого родила украинская земля, украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны! Всем, кто готов строить новую и успешную страну, я готов с радостью предоставить украинское гражданство", - заявил новый Президент.

Он призвал украинцев сплотиться и вместе работать на благо страны.

Читайте такжеВо время инаугурации между Зеленским и Ляшко произошла перепалкаКроме того, он также подчеркнул, что всю жизнь пытался смешить людей, но в последующие 5 лет на посту президента он сделает все, чтобы украинцы не плакали.

"В течение всей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. В последующие 5 лет - я сделаю все, чтобы украинцы не плакали", - добавил Зеленский.

Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду, а также предложил Кабинету министров уйти в отставку.

Ранее Зеленский принял присягу президента Украины.