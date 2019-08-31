От санкций против РФ до эксгумации польских захоронений: главные итоги встречи Зеленского и Дуды

Владимир Зеленский провел переговоры с Анджеем Дудой / president.gov.ua

В субботу, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву, где провел встречу с президентом Анджеем Дудой.

Минские соглашения и санкции против РФ

Зеленский заявил об общей позиции с президентом Польши Анджеем Дудой относительно усиления Евросоюзом санкций против РФ из-за ее отказа выполнить Минские соглашения.

"Наша общая и принципиальная позиция - без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах, санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", - заявил он на совместной с президентом Польши Дудой пресс-конференции в Варшаве.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что санкционная политика против РФ должна продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Президент подтвердил полную поддержку Польшей независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой / president.gov.ua

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами: сегодня территория Украины оккупирована - Крым, а также Луганская и Донецкая области - эти территории должны вернуться под полный контроль Украины", - подчеркнул польский президент.

"Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: мы этого не принимаем, мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, потому что это наиболее мирный способ заставить государство соблюдать стандарты международного права", - подчеркнул Дуда.

Отмена моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине

Зеленский заявил о готовности Украины снять мораторий на эксгумационные работы с целью поиска останков поляков, погибших во время Второй мировой войны.

"Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине, а польская сторона благоустроит украинские места памяти в Польше", - заявил он.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский обещал ему дать разрешение на эксгумацию захоронений.

"Я просил, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью, был отменен. Президент заявил, что новое правительство находится на этапе формирования, и обещал, что этот вопрос будет реализован. Этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков, поскольку это почтение самых близких", - отметил президент Польши.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой / president.gov.ua

Прекращение войны на Донбассе и возвращение Крыма

Киев и Варшава скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе и возвращения Украине временно оккупированного Россией Крыма, заявил Зеленский.

Он поблагодарил Дуду за приглашение в Варшаву и возможность принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

"1 сентября 1939 года польский народ встал на защиту своего отечества от немецких захватчиков. Тогда бок о бок с поляками стояли и представители украинского народа, в то время граждане Республики Польша. По подсчетам историков, в рядах польского войска воевали тысячи украинцев. Многие из них отдали жизнь в тяжелой борьбе с нацистами и стали жертвами коммунистической тоталитарной системы, и приняли мученическую смерть", - отметил он.

Зеленский заметил, что 80 лет спустя Польша помогает Украине защищать ее территориальную целостность, в том числе, есть представители польского народа, которые делают это непосредственно бок о бок с украинскими военными.

Он поблагодарил Польшу за поддержку Украины в сложное время российской агрессии.

"Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма", - заявил президент.

Дуда подчеркнул, что никому в Европе и мире нельзя позволять силой менять границы государств, как это происходило в годы Второй мировой войны и в Украине в 2014 году.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой / president.gov.ua

"Украина должна оставаться свободным суверенным государством, и никто не может нарушать покой и территориальную целостность Украины, особенно в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны", - сказал он.

Угроза Северного потока-2 и сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина

Зеленский заявил, что Украина и Польша единогласны в позиции о том, что проект Северный поток-2 неприемлем и угрожает всей Европе.

"Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: Северный поток-2 является неприемлемым и несет угрозы всей Европе", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.

Мемориал примирения и развитие украинско-польского экономического сотрудничества

Зеленский предложил президенту Польши Анджею Дуде установить на границе Украины и Польши мемориал примирения.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой / president.gov.ua

"Сегодня с президентом Дудой мы обсудили существующую историческую и уже современную проблематику. Я рад, что в наших отношениях нет никаких вопросов, которые мы бы не смогли решить диалогом и взаимопониманием. Это самое важное", - заявил он.

Зеленский отметил, что напряженные отношения между Украиной и Польшей стали "прекрасным подарком" для недругов.

"Мы договорились обновить и перезагрузить двустороннюю рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов - Польши и Украины для того, чтобы все "темные пятна" прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее. Я в это очень и очень верю", - подчеркнул глава Украинского государства.

Он добавил, что предложил Дуде совместно построить на границе Украины и Польши мемориал примирения.

Зеленский также заявил, что ожидает проведения в ближайшее время заседания Украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Мы обсудили широкое двустороннее сотрудничество. Радует, что торгово-экономические связи между нашими странами ежегодно растут и будут расти. Уже сейчас Польша является нашим вторым крупнейшим торговым партнером в ЕС, но потенциалу этого сотрудничества нет предела", - подчеркнул президент.

Зеленский ожидает активного диалога правительств Украины и Польши в рамках межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Владимир Зеленский встретился с Анджеем Дудой / president.gov.ua

"Очень надеюсь, что следующее заседание комиссии состоится в ближайшее время", - подчеркнул он.