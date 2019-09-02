ЦИК закупила для депутатов Рады значки по 1800 гривен

2 сентября 2019, 12:52

Каждый значок обошелся в 15 раз дороже серебра, из которого они сделаны.

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На значки потратили 1,69 миллиона гривен / Фото Наші гроші

Центральная избирательная комиссия по результатам тендера заказала значки для народных депутатов на сумму в 1,69 миллиона гривен. Каждый из них обошелся в 1800 гривен - это в 15 раз дороже серебра, из которого они сделаны.

Как пишут Наші гроші, тендер выиграло ООО Герольдмайстер. До 19 августа должны были поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой. Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй – две застежки-бабочки. Комплект в футляре из оклеенного баладеком картона с ложементом и карманом обойдется в 3600 грн. Таким образом, один значок стоит 1800 грн.

Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн, или 6%, а остальные 1685 грн - это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковка, налоги, доставка и тому подобное.

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Фото Наші гроші

На "OLX" такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г, из которых серебра 925 пробы - 8,85 г, продают по 1600-1800 грн.

Цена нынешнего соглашения на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в у 1,85 млн грн.

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Напомним, 29 августа Верховная Рада 9-го созыва начала работу - народные депутаты приняли присягу на торжественном заседании парламента. В первый день депутаты получили подарочные наборы, которые состояли из записной книжки, папки, ручки, удостоверения, двух значков, Конституции Украины и регламента.

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Верховная Рада тендер ЦВК значок новости Украины
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