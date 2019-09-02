Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный кабинет

2 сентября 2019, 18:06

В АМКУ будет работать два сотрудника из Кривого Рога.

АМКУ
АМКУ пополняется сотрудниками из Кривого Рога

Президент Владимир Зеленский назначил государственной уполномоченной Антимонопольного комитета дочь своего вузовского преподавателя Ирину Копайгору.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента 2 сентября. В нем также указано, что с должности госуполномоченного АМКУ уволена Анна Артеменко.

Ирина Копайгора работала доцентом кафедры правового регулирования экономики Криворожского экономического института при КНЭУ им. В. Гетьмана. В этом вузе работает и ее отец, который был преподавателем у окончившего это учебное заведение Зеленского. Следует добавить, что в данном вузе работает и отец главы государства.

Глава государства назначил Ольгу Пещанскую первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины. Она тоже родом из Кривого Рога возглавляла направление закупок в АрселорМиттал и работала вместе с действующим главой АМКУ Юрием Терентьевым, который числился юрисконсультом данного предприятия.

Ранее глава АМКУ обратился с просьбой к Зеленскому: уволить всех, кроме себя. При этом Юрий Терентьев нашел "левое" обоснование своей просьбе.

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