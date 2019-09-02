Зеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный кабинет

АМКУ пополняется сотрудниками из Кривого Рога

Президент Владимир Зеленский назначил государственной уполномоченной Антимонопольного комитета дочь своего вузовского преподавателя Ирину Копайгору.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента 2 сентября. В нем также указано, что с должности госуполномоченного АМКУ уволена Анна Артеменко.

Ирина Копайгора работала доцентом кафедры правового регулирования экономики Криворожского экономического института при КНЭУ им. В. Гетьмана. В этом вузе работает и ее отец, который был преподавателем у окончившего это учебное заведение Зеленского. Следует добавить, что в данном вузе работает и отец главы государства.

Глава государства назначил Ольгу Пещанскую первым заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины. Она тоже родом из Кривого Рога возглавляла направление закупок в АрселорМиттал и работала вместе с действующим главой АМКУ Юрием Терентьевым, который числился юрисконсультом данного предприятия.

Ранее глава АМКУ обратился с просьбой к Зеленскому: уволить всех, кроме себя. При этом Юрий Терентьев нашел "левое" обоснование своей просьбе.