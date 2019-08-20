В АМКУ собрались назначить дочь преподавателя Зеленского

На должность государственной уполномоченного национального Антимонопольного комитета претендует Ирина Копайгора.

Декларацию кандидата на эту должность она подала еще 18 августа, пишут Наші гроші.

Живет Копайгора в Кривом Роге. Там же и работает – доцентом кафедры правового регулирования экономики в Криворожском экономическом институте при КНЭУ им. В. Гетьмана.

Примечательно, что в этом же вузе президент Владимир Зеленский получил юридическое образование. Причем теорию государства и права Зеленскому преподавал отец претендентки в АМКУ Иван Копайгора.

И в этом же вузе до сих пор трудится Александр Зеленский – отец нынешнего президента.

Ирина Копайгора также по совместительству работает в МАУП Кривой Рог.

Ранее глава АМКУ обратился с просьбой к Зеленскому: уволить всех, кроме себя. При этом Юрий Терентьев нашел "левое" обоснование своей просьбе.