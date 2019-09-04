"Бархатный накрыло": в Сети снова показали пустые пляжи Крыма

4 сентября 2019, 09:20

Пляжи на популярных курортах пустуют, а "миллионы туристов" оказались выдумкой оккупационных властей.

Заозерное, Евпатория
На пляже в Евпатория загорает лишь полотенце / Фото twitter.com/KrimRt

В Сети появились фото с курортов аннексированного Россией Крыма. Миллионами туристов, о которых бравурно рассказывают оккупационные власти, там даже и "не пахнет".

Фото, на которых запечатлены пустынные пляжи в бархатный сезон, опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. 

Так туристов, несмотря на жару, не оказалось на Татарке, пусто и в Бахчисарайском районе.

"Песчаное, Бахчисарайский р-он 34 августа, а сезона так и нет", – говорится в подписи к фото.

"Щелкино Спят усталые шезлонги, пляжик спит. Даже морько спать ложится, чтобы ночью вам присниться... не в деньгах же счастье!", - добавляет автор фотографии. 

Подобная ситуация наблюдается и на других курортах, на которых раньше и яблоку не было, где упасть. 

  • Песчаное, Бахчисарайский район Фото twitter.com/KrimRt
  • Песчаное Бахчисарайский район Фото twitter.com/KrimRt
  • Заозерное, Евпатория Фото twitter.com/KrimRt
  • Мысовое, Татарка Фото twitter.com/KrimRt
  • Мысовое, Татарка Фото twitter.com/KrimRt
  • Щелкино Фото twitter.com/KrimRt

Пользователи соцсети с иронией отреагировали на опубликованные фото: 

"А где же тогда 6 млн, о которых сейчас все паблики кричат?", - пишет Натали. 

"Бархатный накрыло", - добавляет пользователь с ником "Заможне Рівне". 

Напомним, в начале августа российский министр курортов и туризма аннексированного Крыма Вадим Волченко похвастался, что на полуострове в этом году уже якобы отдохнули более 4 миллионов туристов, что на 11% превышает показатели за аналогичный период 2018 года. Однако, местные жители и турагенты не заметили такого наплыва туристов – сетуют, что лежаки пустуют, так как люди меньше покупают путевки на полуостров. 

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Крым туристы пляж бархатный сезон новости Крыма
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