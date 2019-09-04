СБУ заподозрила Мотор Сич в подрывной деятельности в пользу России / Униан

Похоже, продажа Мотор Сич Китаю под угрозой.

Сначала США попытались заблокировать продажу Мотор Сичи Китаю, а теперь в дело вмешалось уже СБУ.

Украинская Служба безопасности заподозрила Мотор Сич в подготовке диверсии и даже госизмене. Пока что всё на уровне подозрений и досудебного расследования.

"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам… действий, направленных на разрушение акционерного общества Мотор Сич как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО Мотор Сич помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", – сообщило ведомство в ответ на запрос Радио Свобода.

Других деталей в СБУ не раскрыли.

Напомним, 24 августа стало известно, что китайские компании подали на согласование в АМКУ сделку по покупке более 50% акций Мотор Сич.

Позднее эксперты пояснили, чем опасна продажа Мотор Сич для Украины и россиян. "Авиация РФ исторически украинозависима", напомнили аналитики.

К слову, это не первый раз, когда предприятию предъявляют неприятные обвинения.