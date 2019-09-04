СБУ заподозрила Мотор Сич в подрывной деятельности в пользу России

Мотор Сич также подозревают в подготовке диверсии.
Похоже, продажа Мотор Сич Китаю под угрозой.
Сначала США попытались заблокировать продажу Мотор Сичи Китаю, а теперь в дело вмешалось уже СБУ.
Украинская Служба безопасности заподозрила Мотор Сич в подготовке диверсии и даже госизмене. Пока что всё на уровне подозрений и досудебного расследования.
"Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам… действий, направленных на разрушение акционерного общества Мотор Сич как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО Мотор Сич помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", – сообщило ведомство в ответ на запрос Радио Свобода.
Других деталей в СБУ не раскрыли.
Напомним, 24 августа стало известно, что китайские компании подали на согласование в АМКУ сделку по покупке более 50% акций Мотор Сич.
Позднее эксперты пояснили, чем опасна продажа Мотор Сич для Украины и россиян. "Авиация РФ исторически украинозависима", напомнили аналитики.
К слову, это не первый раз, когда предприятию предъявляют неприятные обвинения.
- В июле 2019 СБУ обвинила Мотор Сич в финансировании боевиков. По сведениям спецслужбы, в бюджет "ДНР" поступило более 32 млн рублей. Предварительно силовики нагрянули с обысками в "Мотор Сич".
- А в августе 2018 в публикации The Washington Times утверждалось, что КНР получила на вооружение авианосец с 12 учебно-боевыми самолетами JL-10 c украинскими и российскими реактивными двигателями. Китайские производители тогда якобы заявляли о намерении купить еще три комплекта.
- В самой Мотор Сич тогда заявили, что публикация информации о поставках украинских двигатели для китайских учебно-боевых самолетов JL-10 является "лоббированием интересов российских производителей".