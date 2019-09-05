Избил и угрожал расстрелом: бывшего нардепа-"радикала" объявили в розыск

Сергея Скуратовского объявили в розыск / ipress.ua

Прокуратура объявила в розыск бывшего народного депутата от Радикальной партии Сергея Скуратовского.

Его подозревают в избиении сельского головы и угрозе убийством, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что решение принято в рамках расследования уголовного производства по заявлению сельского головы села Плахтянка о нанесении ему телесных повреждений одним из бывших народных депутатов.

Досудебное расследование установило, что "подозреваемый экс-депутат, находясь на дороге между селами Плахтянка и Андреевка Макаровского района Киевской области, на почве внезапно возникших неприязненных отношений по мотивам надуманной обиды, нанес сельскому голове удар, от которого потерпевший не удержался на ногах и упал на землю. В результате нанесенного удара пострадавший получил легкие телесные повреждения".

Читайте такжеКлюев в розыске, его задержат: в ГПУ поведали о планах в отношении одиозного экс-"регионала"Следствие утверждает, что во время конфликта бывший народный депутат угрожал сельскому голове убийством из охотничьего ружья.

В настоящее время по уголовному производству Киево-Святошинской местной прокуратурой бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 126 (побои и истязания) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый объявлен в розыск.

В сообщении не указывается фамилия депутата, но, как ранее сообщали СМИ, в октябре 2018 года сельский голова Плахтянки заявил, что его и еще одного мужчину избил Скуратовский и угрожал убийством.

В сюжете от 26 октября 2018 года сельский голова Александр Сорочан сообщил, что это произошло тогда, когда он с товарищем ехал домой в село.

"Сзади подбегает Скуратовский - он ударил и я упал. Было видно, что он пьян - пахло спиртным", - рассказывал Сорочан журналисту.

Читайте такжеИнтерпол отказал Украине в объявлении Януковича в розыск

"Он кричал: "Что вы делаете на моих угодьях. Я сюда деньги вкладываю, а вы отстреливаете моего зверя", - добавил Сорочан.

Сельский голова отметил, что он и его знакомый были без оружия и не охотились, а просто встретились еще с одним товарищем и разговаривали.

Напомним, ранее суд досрочно снял судимость с бывшего нардепа Виктора Лозинского, который убил жителя Кировоградщины Валерия Олийныка, нанеся ему множество тяжелых травм за то, что тот зашел в его угодья.